We wtorek 18 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku 2024. W trakcie wydarzenia najpopularniejsi w naszym kraju pisarze, twórcy filmów i muzycy odebrali prestiżowe nagrody. Był też koncert. Przed publicznością w studiu i telewidzami TVN-u wystąpił m.in. Damiano David, członek zespołu Måneskin i zwycięzca 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Śpiewali też m.in. Roksana Węgiel, Margaret, Kasia Sienkiewicz.

Mem Ralpha Kaminskiego

Roksana Węgiel wystąpiła w odważnej, obcisłej, cekinowej kreacji. Wywołała sensację. Ralph Kaminski opublikował mem, w którym połączył zdjęcie młodej wokalistki z gali z fotografią z drogi krzyżowej organizowanej przez Polsat w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przypomnijmy, że artystka zawsze otwarcie mówiła o swojej głębokiej religijności. "W sobotę grzesznica, w niedzielę zakonnica" - napisał.

Komentarz Roksany Węgiel

Roksana Węgiel dostrzegła wpis Ralpha Kaminskiego i zareagowała na niego z uśmiechem. Artystka wyraziła swoje rozbawienie, podkreślając, że docenia jego poczucie humoru. W odpowiedzi zasugerowała także, że liczy na spotkanie z nim w przyszłości.

"Kochanie, mam nadzieję, że się nie obrażasz. Ja mam chore poczucie humoru. Wyglądałaś bosko! Super występ" - napisał Kaminski w wiadomości do Roksany Węgiel. "No co ty! Rozbawiło mnie to. Dziękuję, kochany. Szkoda, że nie udało się zobaczyć, ale next time" - odpisała mu wokalistka.

Wpis Ralpha Kaminskiego oburzył internautów. Na piosenkarza posypały się gromy. "Przestańcie się pruć na mema z Roxie, nie bierzcie wszystkiego dosłownie. Mam specyficzne poczucie humoru - dla kogoś beznadziejne, dla kogoś super. Roxie mi się podoba, wygląda hot (dla kogoś not, a dla mnie tak). Z Facebooka skasowałem mema, bo niektórzy się prują i doszukują 5 dna"- napisał w odpowiedzi na komentarze piosenkarz.

— napisał na platformie X, załączając zdjęcia jego konwersacji z młodą wokalistką.