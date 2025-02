Kilka dni temu, podczas "Roastu Stanowskiego" Izabella Krzan powiedziała, rzuca pracę. Zrobiła to w niewybrednych słowach, jak to zwykle podczas roastu bywa. Część osób wzięła to za żart. A jednak to prawda. Izabella Krzan odchodzi z Kanału Zero. Właśnie to oficjalnie potwierdziła.