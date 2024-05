Ralph Kaminski to artysta, którego albo się kocha, albo nienawidzi. Jest kolorowym ptakiem polskiej sceny muzycznej. Ralph Kaminski nie tylko śpiewa, ale też sam pisze teksty i komponuje muzykę.

Nie stroni od oryginalnych show, gdy daje koncerty, jak i kreacji, które często są przedmiotem komentarzy w sieci. Hejterzy najczęściej wytykają mu to, jak wygląda. Ostatnio jednak pojawił się jeszcze jeden argument, który bardzo zabolał samego Ralpha Kaminskiego.

Złośliwe memy zdenerwowały Ralpha Kaminskiego

Najwyraźniej tak bardzo, że postanowił poświęcić temu, co przeczytał na swój temat, post. Na swoim profilu na Facebooku opublikował memy, w których zestawiono jego twórczość z tym, co napisał Jacek Kaczmarski. Zamysł tych, którzy porównywali był taki, by udowodnić, że to, co stworzył bard "Solidarności" jest lepsze, niż to, co wyszło spod pióra Ralpha Kaminskiego.

Porównanie wzięło się stąd, że obydwaj tworzyli w tym samym wieku.

Ralph Kaminski w ostrych słowach do hejterów

W swoim poście Ralph Kaminski nie przebierał w słowach.

Tak właśnie działa epidemia hejtu, która zalewa internet i media społecznościowe, to przykład głupoty memów i oczerniania (nie mam nic do p. Kaczmarskiego). Niemniej nie dam sobie ograniczyć mojej wolności twórczej - napisał.

Będę sobie szczekał, miauczał, nosił sukienki, tańczył, stał na głowie, cokolwiek, jeżeli uznam, że tak chcę. Sztuka to wolność. A wy hejterzy pocałujcie mnie w d., nie pozdrawiam was i wasze smutne życia - dodał Ralph.