Ralph Kamiński zamieścił w sieci zdjęcie z czasów studiów. Trudno go poznać. Nie ma na nim swojej charakterystycznej fryzury ani stylizacji. Jak wyglądał artysta w tamtym czasie?

Ralph Kaminski to jeden z najbarwniejszych piosenkarzy, którzy obecnie występują na polskiej scenie. Wywołuje spore emocje nie tylko swoimi występami, ale także metamorfozami i stylizacjami, w jakich prezentuje się na scenie. Jednym słowem nie da się przejść obok niego obojętnie.

Ralph Kaminski na starym zdjęciu. Nie przypomina siebie z dziś

On sam często powtarza, że nie zgodziłby się na to, by ktoś narzucał mu to jak ma wyglądać. Nie dam sobie ograniczyć mojej wolności twórczej, będę sobie szczekał, miauczał, nosił sukienki, tańczył, stał na głowie, cokolwiek, jeżeli uznam, że tak chcę. Sztuka to wolność. A wy hejterzy pocałujcie mnie w d. , nie pozdrawiam was i wasze smutne życia - pisał na swoim Facebooku.

Dziś wizerunek Ralpha jest nie tylko nie do podrobienia. Tymczasem w przeszłości, gdy artysta studiował niewiele różnił się od swoich rówieśników. Na Instagramie piosenkarz zaprezentował właśnie archiwalne zdjęcie.

Piosenkarz pozuje ze znaną piosenkarką. Poznajecie?

Pozuje do niego razem ze swoją koleżanką Kasią Lins, która dziś także robi karierę w branży muzycznej. Artysta nie lubował się wówczas w stylizacjach a'la lata 70. Nie nosił też peruk i swoich charakterystycznych fryzur.

Palenie papierosów jest bardzo złe, jestem na maxa na nie! My tylko próbowaliśmy takie wielokolorowe, eleganckie przywiezione z Ukrainy (do dzisiaj nie umiem się “zaciągnąć”) - napisał pod zdjęciem.

Poznalibyście Ralpha Kaminskiego na tym zdjęciu?