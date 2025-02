Według "Rzeczpospolitej" oferty są co najmniej trzy. Złożyli je fundusz należący do Michała Sołowowa, notowana na GPW Wirtualna Polska Holding w konsorcjum oraz włoska grupa należąca do spadkobierców Silvio Berlusconiego - Media For Europe, która jest właścicielem koncernu Mediaset. Gazeta zastrzega, że tylko rzecznik Sołowowa potwierdził złożenie oferty.

Edward Miszczak trzyma kciuki

Edward Miszczak był związany ze stacją TVN przez 25 lat. W 2022 roku dotychczasowy dyrektor programowy TVN opuścił tę telewizję przeszedł do Polsatu. Teraz zapytano go, co sądzi o sprzedaży swojej dawnej stacji.

Staram się o tym nie myśleć, ani nie analizować. Myślę, że mam za sobą już ten czas pracy w tamtej stacji, bardzo dobrze jej życzę. Trzymam kciuki za kolegów, których zostawiłem w stacji. (Życzę - red.), żeby nowy właściciel był dla nich wyrozumiały, mądry i szczodry - stwierdził Edward Miszczak w rozmowie z Jastrząb Post.

"Nikomu nie zazdroszczę"

Dodał też, że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, w jak niekomfortowej sytuacji znajdują się aktualnie pracownicy TVN. - Tak dzisiaj na rynku jest, że nie zawsze polskie firmy dają radę same, muszą być poddane sprzedaży. Byłem przy wielu sprzedażach TVN-u, więc nikomu nie zazdroszczę obecności w stacji w takim czasie, ale wierzę, że wszystko dobrze się skończy - podsumował Edward Miszczak.