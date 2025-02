Artur Orzech w 2023 r., w wieku 59 lat, po raz pierwszy został ojcem. Tuż przed Nowym Rokiem poinformował, że jego rodzina znowu się powiększy.

Drugi syn

"Będzie drugi syn. I jakby tak policzyć na razie wszystkich chłopaków w rodzinie, to będzie nas już trzech. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że ponownie zostaniemy rodzicami, to nie myśleliśmy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Aczkolwiek żona od początku miała jakąś wewnętrzną pewność i przekonanie, że będzie chłopiec. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie bardzo dobrze i dziecko urodzi się zdrowe" - opowiadał Artur Orzech w rozmowie z "Faktem".

Róże Europy informują

Teraz z facebookowego wpisu dowiadujemy się, że pociecha prezentera już pojawiła się na świecie. Na profilu Kulturalni.pl zacytowano informacje podane przez zespół Róże Europy podczas sobotniego koncertu.

"Nasze gratulacje, Artur Orzech (60 lat) ponownie został ojcem. Informację podał w sobotę zespół Róże Europy podczas koncertu w Olsztynie. Rzecz jasna artysta nie mógł uczestniczyć razem z zespołem w tym wydarzeniu" - napisano.