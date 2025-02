Zespół Philadelphia Eagles po raz drugi w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W niedzielnym Super Bowl na stadionie w Nowym Orleanie pokonał najlepszą w dwóch poprzednich sezonach ekipę Kansas City Chiefs 40:22.

Najważniejsze sportowe wydarzenie roku w USA

Super Bowl to finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League (NFL). Jest najważniejszym sportowym wydarzeniem roku w Stanach Zjednoczonych. Całość ceremonii określana jest jako Super Bowl Sunday w skrócie Super Sunday i stała się nieformalnym amerykańskim świętem narodowym.

Super Bowl jest nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także kulturalno-rozrywkowym. W przerwie finału (tzw. half-time show) ma miejsce koncert muzyczny, a udział w nim uważany jest za wyróżnienie dla artysty. Gwiazdą tegorocznego show był raper Kendrick Lamar, który przed tygodniem otrzymał pięć statuetek Grammy. Lamar zaśpiewał swój hit "Not Like Us".

Taylor Swift wygwizdana i zdezorientowana

Taylor Swift została wygwizdana przez fanów Philadelphia Eagles obecnych w Superdome, gdy pojawiła się na gigantycznym telebimie na stadionie w Nowym Orleanie. Piosenkarka "wyglądała na wyraźnie zakłopotaną wodząc wzrokiem, po czym uśmiechnęła się i powiedziała: Co się dzieje? - odnotował portal amerykańskiego magazynu "Newsweek".

Kiedy będą oświadczyny Travisa Kelce'a?

Sytuację skomentowała w mediach społecznościowych Serena Williams. "Kocham cię, Taylor Swift, nie słuchaj ich buczenia!" - napisała słynna tenisistka na platformie X.

Taylor Swift jest dziewczyną Travisa Kelce'a. W ostatnim czasie sporo mówi się o potencjalnych zaręczynach pary. Niektórzy nawet spekulowali, że może się to wydarzyć podczas ostatniego finału NFL. Przegrana drużyny Travisa Kelce'a nie byłaby chyba jednak idealną okazją do oświadczyn.