Antek Królikowski i Joanna Opozda pobrali się 7 sierpnia 2021 r. w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. 22 lutego 2022 r. zostali rodzicami. Rozstali się jeszcze przed narodzinami Vincenta. Okazało się, że Antoni Królikowski zdradzał ciężarną żonę. Aktor nadal jest z Izabelą, urodziła im się córka. Sprawa rozwodowa Królikowskiego i Opozdy nadal trwa.

Samodzielna mama

Aktorka od czasu głośnego rozstania z Antkiem Królikowskim nie zdradza szczegółów swojego życia uczuciowego. Jest samodzielną mamą. W mediach społecznościowych czasem opowiada, co dzieje się u niej i synka. Często są to np. opowieści o podróżach. Niedawno razem z Vincentem była na Bali.

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie Joanny Opozdy padło pytanie, czy jej syn chodzi do żłobka lub przedszkola. Aktorka wyjaśniła, że po powrocie z zagranicznej podróży zapisała Vincenta do przedszkola. Niestety, już po kilku dniach chłopiec złapał wirusa, co zmusiło go do pozostania w domu i leczenia.

"Tak, zaraz po naszym powrocie do Polski zapisałam go do przedszkola i od razu po pierwszych dniach złapał wirusa, więc niestety siedzi w domu i się kuruje" - napisała Joanna Opozda.