Marcin Rogacewicz i jego żona doczekali się wspólnie czworga dzieci. Wszystko wskazuje na to, że ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Jak donosi Pudelek, para podjęła decyzją o rozwodzie.

Do tej pory 44-letni Marcin Rogacewicz unikał rozgłosu. Wiadomo, że aktor i jego żona mają czworo dzieci, w tym trzy córki - dwie z nich to bliźniaczki - oraz jednego syna. Dotychczas media rzadko publikowały materiały o ich wspólnym życiu rodzinnym, bo aktor zdecydowanie chronił swoją prywatność.

Aktor gra teraz jedna z głównych ról w serialu "Komisarz Alex". Widzowie znają go także m.in. z ról w "Przyjaciółkach", w "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe", "Koronie królów" i "Tatuśkach".

Nieoficjalne informacje o rozwodzie

"Na początku roku wpłynął do sądu pozew rozwodowy, którego jedną ze stron jest pan Marcin Rogacewicz. Rozwodzi się z panią Mają. Na razie jednak nie ma terminu pierwszej rozprawy. Na to za wcześnie" - poinformowała Pudelka osoba z otoczenia aktora.

Pomimo złożenia pozwu rozwodowego, ani Marcin Rogacewicz, ani jego żona nie złożyli oficjalnych oświadczeń w tej sprawie. Dotychczas żadne z nich nie skomentowało medialnych doniesień, a próby kontaktu z obu stron zakończyły się fiaskiem.

Spacery z Agnieszką Kaczorowską

W ostatnim czasie Marcin Rogacewicz wzbudził zainteresowanie mediów za sprawą spaceru z Agnieszką Kaczorowską po warszawskich Łazienkach. Ich rozmowa oraz towarzyszące jej uśmiechy wywołały spekulacje wśród fanów obu artystów. Agnieszka Kaczorowska, także związana zawodowo z aktorstwem, odgrywa kluczową rolę w medialnej burzy wokół Rogacewicza.

Maciej Pela o Marcinie Rogacewiczu

Przypomnijmy, że jesienią ub.r. Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem, Maciejem Pelą. Planują rozwód. "Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi" - stwierdził Maciej Pela w rozmowie z Pudelkiem.