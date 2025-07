Romans w serialu "Na sygnale". Małżeństwo Martyny i Piotrka wisiało na włosku

Martyna i Piotr, w których w serialu "Na sygnale" wcielają się Monika Mazur oraz Dariusz Wieteska, cieszą się ogromną sympatią widzów. Podobnie zresztą jak sama produkcja, którą widzowie mogą oglądać na antenie TVP2.

Reklama

Ta serialowa para, czyli Martyna i Piotrek Strzeleccy, wiele przeszli. Choć wydawało się, że tworzą udane małżeństwo, któremu nic nie zagrozi, musieli na nowo zbudować swoją relację. A to wszystko przez romans Piotrka z Karoliną. Strzelecka postanowiła dać mężowi kolejną szansę. Piotrek bardzo się o to starał, bo zrozumiał, że nie chce jej stracić.

Monika Mazur i Dariusz Wieteska grają parę. Czy lubią się prywatnie?

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze a widzowie nadal mogą oglądać ich razem na ekranie. Czy prywatnie ta para aktorów również się lubi? Okazuje się, że nie zawsze było tak, że pałali do siebie sympatią. Monika Mazur wyznała to podczas Q&A na Instagramie serialu.

Czy w prywatnym życiu jesteście parą czy tylko w serialu? - spytała prowadząca.

Tylko i aż w serialu - padła odpowiedź ze strony Moniki Mazur. Tak, na życie nie jesteśmy parą, ale w serialu jesteśmy i dobrze ta współpraca nam się układa od lat. Nigdy nie było żadnych nieporozumień, sprzeczek i... - stwierdził Dariusz Wieteska.

Monika Mazur do Darka Wieteski: Troszkę kłamiesz

Reklama

Na te słowa Monika zareagowała krzywym spojrzeniem. Po, czym wyznała, że ich współpraca na samym początku aż tak dobrze nie wyglądała. Troszkę kłamiesz. Na początku się nie lubiliśmy, ale to było 12 lat temu, kto by to pamiętał - powiedziała Monika.

Może ty mnie nie lubiłaś - śmiał się Dariusz Wieteska. Ty też mnie nie lubiłeś. Zawsze mówiłeś, że cię denerwowałam - przypomniała mu koleżanka.

Ale teraz lubicie ze sobą grać? - dopytała prowadząca.

Teraz tak - zapewniła aktorka. No, bo czasami brzęczy, jak widzicie - powiedział z uśmiechem aktor. Nie, lubimy ze sobą grać, ale początki były zdecydowanie trudniejsze. Nawet nie mieliśmy ze sobą o czym rozmawiać. A teraz nawet nam się zdarza - podsumowała Monika Mazur.

Nowe odcinki "Na sygnale". Piotrek wpakuje się w kłopoty

Co wydarzy się w nowych odcinka serialu "Na sygnale"? Okazuje się, że Piotrek znowu wpakuje się w kłopoty. Tym razem powodem nie będzie romans z Karoliną, która wróci do szpitala w Leśnej Górze. Co takiego się wydarzy? O tym widzowie przekonają się już we wrześniu.