Karolina Pajączkowska do ubiegłego roku była gwiazdą TVP. Dziennikarka otwarcie mówi o swojej wierze. W minioną niedzielę poszła na mszę św. do kościoła. To co zobaczyła po wyjściu ze świątyni, zszokowało ją. Zdenerwowana opublikowała nagranie, w którym zwróciła się do kandydata na prezydenta RP, Karola Nawrockiego.