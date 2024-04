Karolina Pajączkowska była gwiazdą TVP Info. Ze stacją rozstała się tuż przed zmianą władz w stacji. Powodem był konflikt z ówczesnymi dyrektorami.

Po odejściu Karolina Pajączkowska zaczęła tworzyć swój własny program w sieci. "Pajączkowska Show", bo taki tytuł nosi format, poświęcony jest głównie polityce i aktualnym wydarzeniom. Prezenterka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Pokazuje tam nie tylko zajawki swoich programów, ale też swoje prywatne życie. Pajączkowska dużo podróżuje razem ze swoim obecnym partnerem i synem Natanem.

Karolina Pajączkowska zamieściła zdjęcie z karetki

To właśnie tego drugiego dotyczył najnowszy, niepokojący wpis. Prezenterka zamieściła zdjęcie Natana w karetce.

Są takie dni, gdy pojawia się telefon, którego nikt z nas nigdy nie chciałby odebrać... - napisała pod fotografią.

Syn Karoliny Pajączkowskiej trafił do szpitala

10-latek jak się okazało miał wypadek. Na szczęście nie było aż tak źle.

Na szczęście wypadek nie był poważny, ale strach mnie tak sparaliżował, że jechałam do szpitala jak szalona. Dziękujemy za wszystkie wiadomości i telefony. Podobno przy chłopcach takie "urazy" to norma. Nataniel szalał z kolegami w szkole i upadł na głowę- napisała Karolina.

Nie mogła się nachwalić tych, którzy zajęli się jej synem.

To, co cieszy, to fakt, że wszystkie instytucje zareagowały wzorowo. SOR dla dzieci na Banacha to jakiś inny wymiar opieki zdrowia. Od razu tomograf i tylko kilkadziesiąt minut czekania - czytamy.