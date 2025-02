Tomasz Jakubiak, znany szef kuchni i osobowość telewizyjna, od 2 grudnia 2024 r. leczył się w Izraelu. Tomasz Jakubiak choruje na rzadki rodzaj nowotworu, na raka dwunastnicy. W Polsce przeszedł kilka cykli chemii i szereg zabiegów. Potem wyjechał do Izraela. Było to możliwe dzięki funduszom zgromadzonym na zbiórkach charytatywnych.

Pobyt w Izraelu był dla Tomasza Jakubiaka czasem leczenia. W wolnych chwilach wyrywał się z kliniki, by poznawać lokalną kulturę i kuchnię. Robił to razem z rodziną, która pojechała z nim do Izraela. Swoimi przeżyciami i doświadczeniami dzielił się z fanami w mediach społecznościowych.

W poniedziałek Tomasz Jakubiak poinformował, że jest już w Polsce. Na jego Instagramie pojawiło się nagranie, w którym opowiedział o pobycie w szpitalu. Przyznał, że trochę tęskni za tamtejszą opieką.

Za czym tęskni Tomasz Jakubiak?

Chciałem się zameldować, że wróciłem już do Polski. Wróciłem już kilka dni temu. Powiem wam, że troszeczkę tęsknię za Izraelem, ale nie za samymi szpitalami, oczywiście, tylko za samym Izraelem, bo było przefantastycznie. Znaczy, wiecie, przepięknie – jak wyglądasz przez okno, tam cały czas słoneczko, idziesz na spacer, jest 26 stopni (...) I niezależnie od tego, czy byłem w Tel Awiwie, czy w Jerozolimie, wszędzie było naprawdę bardzo fajnie. (...) Coś, za czym tęsknię, jeśli chodzi o szpitale, to ten specyficzny luz, ale też zupełnie inne podejście do pacjenta - takie, które pokazuje mu, że mimo choroby można się w tym wszystkim odnaleźć, być uśmiechniętym, mieć powody do walki, przypominać sobie, jak piękne jest życie i jak piękny jest świat, a potem po prostu iść na maksa do przodu. Będę teraz częściej meldował, co u mnie. Może razem coś wymyślimy, co chcemy tu porobić, bo siedzę w domku, przeglądam książki i piszę kolejną - powiedział.

Tomasz Jakubiak o sytuacji w Izraelu

"Jest naprawdę bezpiecznie! Na ulicach nie widać lęku czy paniki, a wręcz przeciwnie - uśmiech, tętniące życiem restauracje itd. A jak tylko włączają się syreny, to ludzie w sekundę znikają w schronach, które są wszędzie, łącznie z każdym budynkiem i każdym piętrem w tym budynku. Dla jasności, nie staję po żadnej ze stron. Wojna jest okropna dla każdego" - napisał.