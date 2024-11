8 listopada 2024 r. Maciej Pela udzielił wywiadu w "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedział o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Gdy opowiadał o rozpadzie swojego małżeństwa, nie mógł powstrzymać łez. Wielokrotnie podkreślił, że przeżywa jeden z najgorszych okresów w życiu.

"Bardzo dużo zrobiłem dla jej kariery"

Jestem w stanie przyznać się do swojej winy. Nie jestem krystaliczny. Jestem w stanie powiedzieć, gdzie leży moja wina. Byłem zbyt dostępny. Bardzo dużo zrobiłem dla jej kariery. Byłem częścią jej wizerunku. Nie mam pretensji, bo jest w tym ogrom pięknych chwil - powiedział m.in. Maciej Pela w "Dzień Dobry TVN".

Mąż Agnieszki Kaczorowskiej nie kryje rozpaczy z powodu tego, co się stało. Ja nie byłem przygotowany na to rozstanie w żaden sposób. To, co ludzie odbierają za stawianie siebie w roli ofiary, to było moje rozbicie się na milion kawałków - wyznał Maciej Pela.

Nowe propozycje zawodowe?

32-letni Maciej Pela jest tancerzem, specjalizuje się w hip-hopie. W mediach społecznościowy pochwalił się teraz ciekawym zdjęciem. Okazuje się, że był w Warszawie na ulicy Wiertniczej, w siedzibie stacji TVN. Pokazał zdjęcia sprzed budynku i z jego wnętrza.

"To jest niesamowite dokąd życie prowadzi, gdy się człowiek nie poddaje" i "Nowe, taneczne rzeczy na horyzoncie. Małymi kroczkami" - podpisał fotografie Maciej Pela.

Natychmiast pojawiły się spekulacje, że Maciej Pela dołączy do grona jurorów w planowanej reaktywacji show "You Can Dance - Po prostu tańcz".