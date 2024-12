Doniesienia o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli obiegły media w październiku. To wtedy okazało się, że to uchodzące za idealne małżeństwo właśnie się rozpadło. Trudno było w to uwierzyć, bo chwilę wcześniej obydwoje świętowali 6. rocznicę powiedzenia sobie "tak".

Związek Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej trwał 6 lat

Agnieszka Kaczorowska znana głównie z roli Bożenki z serialu "Klan" oficjalnie potwierdziła swoje rozstanie z mężem w programie Kuby Wojewódzkiego. Chwilę później Maciej Pela w programie "Dzień dobry TVN" przedstawił swoją wersję zdarzeń.

Przyznał, że był mocno zaskoczony decyzją partnerki, bo chwilę wcześniej nic nie wskazywało na to, że go porzuci. Teraz Maciej Pela zdobył się na kolejne szczere wyznanie. Przyznał, że jego związek z Agnieszką Kaczorowską rozpoczął się od zdrady i budowania relacji na nieszczęściu innych.

Pod koniec 2017 roku to on ubiegał się o posadę w szkole tańca, którą prowadziła jego przyszła żona. Gwiazda "Klanu" wspominała, że od razu między nimi zaiskrzyło, ale na początku pozostawali w zawodowych relacjach.

Maciej Pela wyznał, że był w związku, gdy zaczął spotykać się z Agnieszką Kaczorowską

Kiedy w końcu uczucie wybuchło wszystko potoczyło się w bardzo szybkim tempie. Po czterech miesiącach byli już zaręczeni a we wrześniu 2018 roku wzięli ślub w Toskanii. Kiedy się poznali Agnieszka była związana z piosenkarzem i aktorem, Maciejem Zadykowiczem. Maciej Pela był zaręczony z tancerką Adrianną Piechówką.

W programie "Matcha Talks Love First" prawie już były mąż Agnieszki Kaczorowskiej wyznał, że kiedy zaczęli być ze sobą, żadne z nich nie zamknęło poprzednich relacji.

To, w jaki sposób ja z poprzedniego związku wszedłem w nowy, zadziało się w sposób nieodpowiedni. W ogóle to, jak my rozpoczęliśmy nasz związek, jak zrobiliśmy przejście nie było okej- wyznał Maciej.

Maciej Pela wyznał, co zrobiłby dziś. Postąpiłby tak samo?

Dodał, że pewne rzeczy trzeba "wziąć na klatę".

To jest ludzka natura, że pewne rzeczy się w życiu wydarzają i trzeba po prostu powiedzieć "okej, stało się", a nie udawać, że było inaczej. Więc ja na przykład nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że byłem w związku, gdy wszedłem w kolejny związek. Oboje byliśmy w związkach, kiedy weszliśmy w nowy związek - stwierdził Pela.