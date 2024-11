Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela obchodzili we wrześniu szóstą rocznicę ślubu. Przez wiele lat ich małżeństwo uchodziło za wzorowe. Doczekali się dwójki dzieci. Niedawno pojawiła się informacja, że ten związek dobiegł końca. Do tej pory ani Agnieszka Kaczorowska, ani Maciej Pela nie odnosili się do wieści o rozstaniu. Teraz po raz pierwszy tancerka i aktorka powiedziała, że nie są już razem, choć jeszcze nie wzięli rozwodu. Zrobiła to na antenie, w show Kuby Wojewódzkiego. Emisja programu dopiero przed nami, ale w sieci jest już zwiastun.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Rozstaliśmy się jako para"

Czy ty jesteś gotowa na to, żeby tak serio trochę pogadać? - zapytał Kuba Wojewódzki gwiazdę "Klanu". Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - odpowiedziała.

Kto jest winny?

Dziennikarz drążył jednak dalej. Czyli nie ma winnego? - zapytał. Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz a dobrze i zakończmy - zamknęła dyskusję Agnieszka Kaczorowska.