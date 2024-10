Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska tworzyli, jak się wydawało, małżeństwo prawie idealne. Wzięli ślub we wrześniu 2018 r. Potem urodziły im się dwie córki. W mediach chętnie opowiadali o uczuciu, które ich łączy. Niedawno niestety media obiegła informacja o ich rozstaniu.

Znikające zdjęcia

Do tej pory sami zainteresowani nie odnieśli się do tematu. Agnieszka Kaczorowska na jednym z warszawskich eventów unikała wywiadów, a w tym, którego zdecydowała się udzielić, poprosiła "o ciszę". Maciej Pela usunął za to zdjęcia z żoną z Instagrama. Teraz opublikował dość wymowny wpis.

Relaks w tańcu

"Taniec zawsze pozwalał mi się na chwilę odciąć od złych rzeczy, które przytrafiły mi się w życiu. Dobrze, że i teraz jest ze mną" - pisał Maciej Pela na Instagramie.