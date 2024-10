Anita Sokołowska to gwiazda takich seriali jak "Na dobre i na złe" czy "Przyjaciółki". Co prawda z tym drugim serialem aktorka pożegnała się dwa sezony temu, ale widzowie Polsatu mogli zobaczyć ją w show "Taniec z gwiazdami", który wygrała pokonując w finale Roksanę Węgiel i Maffashion.

Reklama

Anita Sokołowska rozstała się z partnerem

Dwa lata temu plotkowano, że Anita Sokołowska rozstała się ze swoim partnerem, czyli Bartoszem Frąckowiakiem. Owocem tego związku jest 11-letni syn Antoni.

To prawda, ponad dwa lata temu rozstałam się z moim partnerem. Pozostajemy w życzliwej relacji. Z uwagi na dobro naszego syna, proszę o uszanowanie prywatności - potwierdziła Anita Sokołowska w rozmowie z Party.pl.

Tak aktorka poznała się z Bartoszem Frąckowiakiem

Para poznała się w 2007 roku, gdy Sokołowska otrzymała propozycję zagrania w spektaklu "Przebudzenie wiosny" w teatrze w Bydgoszczy. Reżyser zaimponował aktorce swoim intelektem.

Po jednej z pierwszych prób byłam totalnie pod wrażeniem Bartka. Poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leżącą tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język, sposób myślenia! Już wiedziałam, że wpadłam po uszy - opowiadała w "Twoim Stylu".