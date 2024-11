W październiku media obiegła wieść o tym, że Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela nie są już razem. Para rozstała się po sześciu latach związku. Sami jakiś czas temu wspominali o kryzysie w ich związku.

Maciej Pela odniósł się do rozstania z Agnieszką Kaczorowską

Tuż po informacji o ich rozstaniu, która obiegła media Maciej Pela nie zabierał głosu w tej sprawie. W sieci zamieszczał jedynie posty związane z jego aktywnością fizyczną. Ostatnio postanowił jednak odnieść się do krzywdzących informacji na swój temat. Zaapelował o to, by nie oceniać i nie krytykować, jeśli nie zna się sytuacji.

Gdy przeczytałem, że "znudziła mi się zabawa w tatusia" zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100%. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany - napisał Pela.

Teściowa Agnieszki Kaczorowskiej skomentowała post syna

Wśród wspierających go komentarzy pojawił się ten, który napisała jego matka Joanna. Teściowa Agnieszki Kaczorowskiej wbiła szpilę już prawie byłej synowej. Maćku, jesteś najwspanialszym Tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z Tobą zawsze. Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli - napisała kobieta.