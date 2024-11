Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli małżeństwem przez prawie sześć lat. Okazuje się jednak, że ich związek to już przeszłość. Celebrytka doniesienia o tym, że rozstała się z mężem potwierdziła w show Kuby Wojewódzkiego.

Agnieszka Kaczorowska o rozstaniu z mężem

W każdej relacji są trudniejsze chwile, te piękne, którymi chcemy się dzielić z całym światem, (...) natomiast poszło to w tym kierunku, że trzeba było podjąć tę najtrudniejszą decyzję w życiu. Bardzo się staraliśmy, konsultowaliśmy się ze specjalistami, ale przyszedł na nas czas- mówiła na wizji Agnieszka Kaczorowska.

Maciej Pela przedstawia swoją wersję zdarzeń

Do tej pory Maciej Pela nie zabierał głosu w tej sprawie. Postanowił jednak przerwać milczenie i przedstawić swoją "wersję zdarzeń". Zrobił to podczas wizyty w "Dzień dobry TVN". Przyznał, że choć wiele osób namawiało go na zwierzenia w kwestii rozstania, odmawiał. Stwierdził, że wraz z Agnieszką umówili się, że "nie idziemy do mediów, dopóki sami sobie nie poukładamy własnych spraw".

Czułem się zawiedziony, bo mieliśmy umowę - stwierdził Pela. Dodał, że nie był na to rozstanie przygotowany. Dlatego to, że ludzie mówili mi, że się użalam nad sobą to było rozbicie się na kawałki (...). Chciałbym usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo nigdy tego nie usłyszałem. Chciałbym, żeby mi powiedziała prosto w oczy: "zrobiłam to i to. Przepraszam" - mówił Pela.