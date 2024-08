Na widzów TVN-u czekał w środę koncert zatytułowany "Muzyka to coś, co nas łączy". Poprowadziło go trio w składzie Marcin Prokop, Damian Michałowski i Jan Pirowski. Wśród artystów na scenie pojawili się m.in. Agnieszka Chylińska, Vito Bambino, Urszula, Kaśka Sochacka, Ewa Bem, Stanisław Soyka, Małgorzata Ostrowska, De Mono, Enej, Julia Wieniawa, Renata Przemyk.

Magda Gessler tańczy

Na sopockiej scenie zaprezentował się m.in. Pan Savyan z viralowym hitem "W kolorku amaretto". Na scenę wpadła gwiazda"Kuchennych rewolucji" i "MasterChefa" Magda Gessler. Pląsała w powłóczystej kremowo-złotej szacie. Razem z nią bawili się prowadzący "trzej tenorzy".

Magda Gessler wkroczyła też na scenę podczas występu entuzjastycznie przyjętej przez sopocką publiczność Urszuli. Wokalistka przypomniała największe swoje przeboje. Urszula zaśpiewała m.in. "Dmuchawce, latawce, wiatr" i tańczyła w duecie z Magdą Gessler.