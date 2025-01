Magda Gessler to jedna z najbardziej znanych w Polsce restauratorek. Od lat prowadzi kilka lokali gastronomicznych. Jest też związana ze stacją TVN, w której prowadzi program "Kuchenne rewolucje".

Magda Gessler to gwiazda stacji TVN

Format ten doczekał się 29. edycji. Od kilku ładnych lat Magda Gessler doradza w nim właścicielom restauracji w całej Polsce, co zrobić, by wyjść na prostą i by ich biznesy zaczęły dobrze funkcjonować. Poza tym Magda Gessler jest też jurorką w programie "MasterChef".

Restauratorka i jurorka nie stronu od mediów społecznościowych. W nich dzieli się ze swoimi fanami radościami i smutkami dnia codziennego. Tak było o tym razem.

Magda Gessler w żałobie

Prywatnie Magda Gessler jest matką Lary i Tadeusza, babcią czwórki wnuków oraz żoną Waldemara. To właśnie mężczyzny jej życia dotyczy ostatni wpis, jaki zamieściła w sieci. Poinformowała w nim o ogromnej stracie bliskiej jej osoby. Magda Gessler podzieliła się smutną informacją o tym, że 4 stycznia odeszła pani Teresa.

Tak Magda Gessler pożegnała bliską osobę

To matka jej męża, czyli Waldemara Kozerawskiego. Gwiazda TVN zamieściła wpis i dodała do niego wspólne archiwalne zdjęcie jej męża z mamą.

Trudno uwierzyć, że tej cudownej osoby, mamy, babci już nie ma z nami... Kochana Teresa odeszła do lepszego świata 4 stycznia... Bolesna strata dla całej rodziny dla Ciebie mój kochany Waldusiu, drogi Januszu. Waldku, dałeś z siebie wszystko, walczyłeś o mamę, o jej życie i pogodny byt na tym świecie do końca... Moje kondolencje… Moje współczucie... Jestem z wami całym 🖤 Przytulam każdego z was Magda Gessler- napisała restauratorka.