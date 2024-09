Anna Starmach poinformowała jakiś czas temu, że chce otworzyć restaurację w Krakowie i na tym się w najbliższym czasie skupi. Z tego powodu musiała zrezygnować z posady jurorki w "MasterChefie", jednak zapewniła, że wciąż będzie się pojawiać w mediach.

Co powiedziała Magda Gessler?

W nowych odcinkach jej miejsce zajął Przemysław Klima, współwłaściciel restauracji Bottiglieria 1881, która została wyróżniona aż dwiema gwiazdami Michelin.

W niedzielę jurorzy zadebiutowali na antenie TVN w nowym składzie - Przemysław Klima, Magda Gessler i Michel Moran. Odniesiono się do rezygnacji Anny Starmach. Zaczęło się niewinnie. No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? - zaczęła Magda, zwracając się do Michela. Brakuje ci jednej kobiety - zagadnęła.

Moran nie odpowiadał, a Magda Gessler ciągnęła dalej.Ja nareszcie jestem szczęśliwa. Mam dwóch znakomitych kucharzy, każdy robi co innego - podkreśliła. Ten tu - Magda wskazała na Przemysława Klimę - jest po prostu petardą, a ty jesteś constans, bez przerwy, tak samo genialny - powiedziała kulinarna gwiazda TVN.

Czy jurorzy tęsknią za Anną Starmach?

Nazwisko Anny Starmach, która spędziła na planie programu aż 12 lat, nie padło z ust żadnego z jurorów ani razu.

