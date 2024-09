Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku budził spore sensacje powodu na dużą różnicę wieku. Jest on starszy od swojej 19-letniej żony o 8 lat i ma synka z poprzedniego związku. W kwietniu 2024 roku miał miejsce ich ślub cywilny.

Huczne wesele Roksany i Kevina

Termin ślubu kościelnego i ekskluzywnego wesela pozostawał długo w tajemnicy. Aż do 25 sierpnia, kiedy to sama Węgiel pochwaliła się zdjęciami ze ślubu z Kevinem Mglejem. Ceremonia ślubna odbyła się w neogotyckim kościółku w podkarpackiej Dydni. To właśnie z tamtych stron pochodzi rodzina Roksany Węgiel.

Wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja odbyło się w położonej na Pogórzu Dynowskim winnicy "Piwnice Półtorak". To zamknięty obiekt, który nie jest dostępny dla osób prywatnych. Winnicę znają widzowie serialu "Wataha", a także programu "Master Chef", bo chwaliła go sama Magda Gessler.

Przygotowania do uroczystości na pewno pochłonęły mnóstwo sił i energii. Nowożeńcy postanowili więc odpocząć. Roksana i Kevin zamiast zagranicznej wycieczki, wybrali relaks w kraju. Okazuje się, że pojechali w Bieszczady, nad Solinę.

"Roksana Węgiel-Mglej wraz ze swoim mężem Kevinem celebrowali swój pierwszy dzień małżeństwa na naszej przystani, podziwiając piękno Jeziora Solińskiego przy zachodzie słońca" – napisano w mediach społecznościowych EkoMariny w Polańczyku.

