W środę 28 sierpnia TVP zaprezentowała swoje plany na jesień. Oferta stacji jest bardzo bogata. Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej, opowiedział o programach, które jesienią widzowie będą mogli oglądać. W swoim przemówieniu wspomniał też o tym, co działo się w TVP jeszcze w ubiegłym roku. "Ta firma miała różne koleje losu i różnych prezesów - lepszych, gorszych, mądrzejszych i głupszych, ale nigdy w tak okrutny sposób nie została zaprzęgnięta do hejtu, do niszczenia ludzi, propagandy" - powiedział.