Filip Chajzer ostatnio wywołuje wiele kontrowersji. Było głośno o jego konflikcie z youtuberem Ksiażulem, miał kłopoty ze swoją fundacją i szykował się do walki Fame MMA, z której ostatecznie zrezygnował.

Filip Chajzer zaprasza księdza

"Ruszyliśmy z Panem Bogiem" - ogłosił w mediach społecznościowych Filip Chajzer. Na swoim profilu zamieścił film, na którym widać księdza, który poświęcił jego najnowszą budkę z kebabami otwartą na warszawskim Ursynowie. W materiale widać też kolejkę oczekujących na zamówienie dania. Do filmiku dodał wielki hit Zbigniewa Wodeckiego "Rzuć to, co złe".

Filip Chajzer tłumaczy nazwę budki

Reklama

Zdjęcia z poświęcenia budki pojawiły się m.in. w grupie Obywatele Ursynowa. I wywołały spore poruszenie. Nie brakowało komentarzy, że święcenie budki z kebabem to już trochę za dużo. "Kreuz to krzyż, Berg - góra. To dla mnie dość ważna analogia i symbolika" - twierdzi celebryta. Jego firma nazywa się Kreuzberg.

Jak informował portal Halo Ursynów, nowa lokalizacja budki z kebabami wynika z tego, że Filip Chajzer wychowywał się w tej dzielnicy. Kilka tygodni temu apelował nawet do swoich fanów o wskazywanie najlepszej lokalizacji. Ostatecznie budka stanęła przed głównym wejściem do Galerii Ursynów. "Specjalnie dla niej tymczasowo zdemontowano jeden ze stojaków rowerowych, by się zmieściła" - informował portal.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Internauci grzmią

Posunięcie Filipa Chajzera mocno podzieliło internautów, którzy dali temu wyraz w komentarzach pod postem.

"Ciekawe czy poświęcone kebaby są smaczniejsze"; "Rydzyk nie miał czasu? Sorry, mimo sympatii, jaką cię darzę, uważam, że ci z deka odwala"; "Ksiądz na otwarciu budki z kebabem?"; "Chłop się odkleił od rzeczywistości już dawno więc szkoda gadać. Królestwo średniego kebaba i ksiądz na otwarcie budy"; "Tu niby walki, a tu księża. Chłop potrzebuje pomocy egzorcysty czy o co chodzi?" - napisali internauci.