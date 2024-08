Paulina Drażba jest dziennikarką i prezenterką TVP Polonia. Swoją karierę rozpoczęła jako 17-latka w suwalskim Radiu 5. Następnie prowadziła programy muzyczne i młodzieżowe oraz teleturnieje w Telewizji ITV. Pracowała także w Superstacji, a w 2006 roku trafiła do TVP. Widzowie mogą kojarzyć ją z "Wiadomości" oraz "Pytania na śniadanie".

Reklama

Spełnione marzenie Pauliny Drażby

Paulina Drażba 16 maja z dumą ogłosiła ciążę. "Moje największe marzenie? Właśnie się spełnia" - napisała w mediach społecznościowych. Wpis był pełen humoru. "Drogi synku. Ten niski, zmysłowy głos, który budzi cię każdego ranka - to twój stary. A ten najpiękniejszy, telewizyjny szept to ja, twoja mama" - stwierdziła dziennikarka w poście.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Paulina Drażba od ponad dekady jest szczęśliwą żoną. Jej mężem jest Jerzy Kamiński, warszawski restaurator. W 2011 roku para wzięła ślub cywilny, a po 10 latach zdecydowała się na ceremonię w kościele.

Paulina Drażba o ciąży

W środę Paulina Drażba razem z Aleksandrą Grysz w "Pytaniu na śniadanie" opowiadały o ciąży i m.in. o tym, jak powiadamiały bliskich, że będą mieć dziecko. Gdy Paulina Drażba zaczęła mówić, w jej oczach pojawiły się łzy. Nie potrafiła opanować wzruszenia.

Moja ciąża jest bardzo wyjątkowa- wyznała. Pracując tu (w telewizji - red.) jako młoda dziewczyna marzyłam o tym, żeby mieć syneczka - opowiadała. Długo starała się o dziecko, aż w jej życiu - jak podkreśla - "zdarzył się cud".

Dowiedziałam się w sobotę, a w niedzielę zadzwoniłam do wszystkich, do całej swojej rodziny - powiedziała dziennikarka.

Apel Pauliny Drażby

Paulina Drażba w pięknych słowach zwróciła się do widzów "Pytania na śniadanie". Zawsze wierzę w to, że marzenia się spełniają. To było marzenie totalnie nieosiągalne. Okazuje się, że na cuda trzeba trochę poczekać. Zdecydowałam się mówić o swojej ciąży, bo na pewno przed telewizorami są teraz panie i panowie, którzy marzyli o cudzie i nikt nie dawał im żadnej szansy. Nigdy nie traćcie nadziei - powiedziała nie kryjąc łez.

OBSERWUJ nas na WhatsApp