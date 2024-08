W rozmowie z mediami Jacek przyznał, że nie było mu łatwo znaleźć partnerkę. "Media wykreowały mój idealny wizerunek, a ja przecież jestem tylko człowiekiem. Myślę, że także z tego powodu nie było mi łatwo znaleźć partnerkę, która byłaby gotowa zmierzyć się z legendą Agaty. Wiele kobiet zwyczajnie się tego bało" - mówił Olszewski w rozmowie z serwisem PAP.

Duża, szczęśliwa rodzina

"Od dwóch i pół roku razem z jej dwoma synami i Lilą tworzymy dużą, szczęśliwą rodzinę. Kiedyś czułem się samotny, a teraz czasem jest nadmiar wszystkiego. Ale tak jest fajnie. Moja partnerka ma świetny kontakt z Lilą, dzieciaki świetnie się ze sobą dogadują. Dlatego z radością patrzę w przyszłość" - mówił.

Nową wybranką Jacka Olszewskiego jest Aneta, pochodząca z Lublina. Na co dzień zajmuje się pomocą osobom z niepełnosprawnościami i jest zaangażowana w działania fundacji Rak'n'Roll. Aneta ukończyła psychologię na UMCS oraz coaching na UW.

Jacek Olszewski zaskoczony medialnym odzewem

W rozmowie z "Faktem" Jacek Olszewski przyznał, że nie spodziewał się, iż ich ślub wywoła aż takie poruszenie w sieci. "Prawdę mówiąc, chcieliśmy uniknąć rozgłosu, ale po publikacji zdjęcia na FB, wymknęło się to spod kontroli" – napisał w wiadomości do redakcji Jacek Olszewski. Dodał również, że mimo medialnego zamieszania, jego życie niewiele się zmieni. Planuje kontynuować dotychczasowy tryb życia wraz z małżonką i dziećmi.

Historia Agaty Mróz

Wybitna siatkarka, Agata Mróz zmarła 16 lat temu. Chorowała na białaczkę. Agata miała wszelkie dane ku temu, by zostać jedną z lepszych środkowych Europy. Wiedziałam to już wtedy, gdy uczyła się i trenowała w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Później wszystkie mecze to potwierdzały, a kulminacją były mistrzostwa Europy w 2003 roku, z których przywiozła złoto – mówiła w TVP Sport jej siostra Kasia.

W czerwcu 2007 roku siatkarka wyszła za mąż za Jacka Olszewskiego. Kilka miesięcy później okazało się, że jest w ciąży. Zaawansowane stadium choroby stanowiło jednak zagrożenie. Niektórzy lekarze sugerowali usunięcie ciąży mając na względzie stan zdrowia Agaty. Ta jednak odmówiła. "Najpierw czekałam na właściwego mężczyznę, a kiedy już byliśmy z Jackiem po ślubie, to skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie rozmawialiśmy o dziecku. Nie planowaliśmy tego, ale też się nie broniliśmy. Ostatnią szansę miałam przed przeszczepem. W moim przypadku ryzyko niedonoszenia ciąży było większe niż u zdrowej kobiety" - mówiła w rozmowie z "Vivą".

W kwietniu 2008 r. Agata urodziła córeczkę Lilianę, a w maju przeszła transplantację. Zmarła 4 czerwca 2008 r.

