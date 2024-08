Prezenterka TVP rodziła w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie. Chłopiec urodził się 31 lipca o godz. 22.12 i dostał na imię Tymoteusz.

Reklama

Niezwykły film z porodu Aleksandry Grysz

Aleksandra Grysz udostępniła filmik opublikowany na profilu "Maluch w kadrze", na którym widać, jak przygotowuje się do rozwiązania.

"Koktajl emocji, morze miłości i niezwykła waleczność. Taki był ten wyjątkowy poród. Nie zliczę, ile razy płakałam i jak bardzo jestem wdzięczna za możliwość uwiecznienia cudu narodzin w moim kadrze" - napisała autorka filmu.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Aleksandra Grysz o swojej decyzji

Aleksandra Grysz tłumaczy, dlaczego zdecydowała się upublicznić tak intymne momenty ze swojego życia.

"Kiedy pierwszy raz usłyszałam, że pary decydują się na reportaże z narodzin, pomyślałam, że to totalnie nie dla mnie i że w życiu bym się na to nie zdecydowała... A jednak - nigdy nie mów nigdy. Raz na jakiś czas przypadkowo wpadałam na zdjęcia z takich reportaży, myśl zaczęła kiełkować, a do tego doszedł fakt, że marzyło mi się przychodzenie dziecka na świat odczarować po naszych zeszłorocznych doświadczeniach" - tłumaczy Aleksandra Grysz.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Później znalazłam @maluch.w.kadrze i... czekamy na najpiękniejszy album naszego życia. Wybaczcie - jak się domyślacie - większości tych zdjęć nie zobaczycie. Ale to, które widzicie wyżej, chyba samo w sobie oddaje wszystkie możliwe emocje" - napisała.

OBSERWUJ nas na WhatsApp