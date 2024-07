Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan cały czas są na etapie budowy wymarzonego domu, która trwa już kilka lat. Celebrytka nie ukrywa, że pochłania to coraz więcej pieniędzy. Budowa przeciąga się z powodu formalności.

Małgorzata Rozenek-Majdan inwestorka

Gwiazda ostatnio inwestuje w nieruchomości. Niedawno kupiła synom mieszkania na start.

"Nieruchomości to jest wartość, na której się nigdy nie traci. To były takie nasze pierwsze wydatki. Ja - wbrew pozorom - nie jestem typem wydającym na torebki i buty. Oczywiście kocham podróżować, konsumować pieniądze, ale my jesteśmy z Radosławem bardzo odpowiedzialną rodziną" - stwierdziła w rozmowie z Pudelkiem.

Małgorzata Rozenek chwali się zakupem

Teraz prezenterka pochwaliła się zakupem kolejnej nieruchomości. "Co za dzień- kolejny cel z listy marzeń zrealizowany. Jestem dumna, szczęśliwa i na dobrej drodze. Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament? Kołobrzeg - nasza historia właśnie się zaczęła" - napisała.

Internauci natychmiast ruszyli do komentowania. Wpisy są bardzo różne. "Gratulacje, jesteś tytanem pracy, nikt tak nie zasługuje, jak t; "Moje gratulacje Małgosiu, pamiętaj tylko, że pieniądze lubią ciszę" - napisali fani.