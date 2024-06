Radosław Majdan jest mężem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Mają syna, Henryka, który został poczęty za pomocą metody in vitro. Chłopiec urodził się w 2020 r. Sportowiec podczas wywiadu dla Party dobitnie wyraził swoje zdanie na temat Kościoła katolickiego i jego postawy wobec zapłodnienia pozaustrojowego.

Dlaczego Henryk Majdan nie został ochrzczony?

Chłopiec nie został ochrzczony. To przemyślana decyzja jego rodziców. Kościół katolicki nie popiera bowiem metody in vitro. - Jeżeli Kościół nie akceptuje (...), to ja nie mógłbym posyłać mojego syna do społeczności, która go nie akceptuje - podkreślił Radosław Majdan w rozmowie z Party.pl.

Działalność Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzat Rozenek-Majdan bardzo aktywnie działa na rzecz promowania in vitro. Wielokrotnie reprezentowała stronę obywatelską podczas debat na temat finansowania tej metody z budżetu państwa. W Sejmie przedstawiała projekty obywatelskie dotyczące zwiększenia dostępności tej metody, która pomaga leczyć bezpłodność.