Sandra Kubicka zrobiła karierę jako modelka. Jest też influencerką i bizneswoman. W ubiegłym roku poprowadziła randkowe show "Love Me or Leave me" w TVP.

Zawodowe plany Sandry Kubickiej

Reklama

Teraz Sandra Kubicka spełnia się przede wszystkim jako mama. Ale nie zaniedbuje też swojej kariery. Opowiedziała właśnie fanom na InstaStories, co u niej słychać w sferze zawodowej. Byłam dzisiaj na castingu. Ostatni raz byłam na castingu, jak szłam do "Love me or Leave me". I tam wygrałam - zaczęła Kubicka. - Dzisiaj również byłam, do innego programu telewizyjnego. Zobaczymy, nie zapeszam, nic nie mówię, co ma być, to będzie - dodała.

Sandra Kubicka walczy z hejtem

Sandra Kubicka lubi opowiadać o swoim macierzyństwie. Bywa za pewne sprawy krytykowana. Ostatnio wyłączyła komentarze w mediach społecznościowych. "Tak mi się oberwało w internecie za to, że pokazałam [bliznę - przyp. red.]. Przez ten post wyłączyłam komentarze pod moimi postami, bo jad, który się na mnie wylewał, mnie troszeczkę przerósł. Ja myślałam, że robię dobrze, gdzie też faktycznie dostałam bardzo dużo pięknych wiadomości. (...), ale też taka sama, adekwatna liczba myślę była osób, które były zbulwersowane i obrażone tym postem" - wyznała Kubicka Party.pl.