Viki Gabor i Roksana Węgiel robią karierę. Obie są bardzo dynamiczne i dużo koncertują. Roxie działa też na innych polach. Występowała np. w programie "Taniec z gwiazdami", w którym zaszła aż do finału. Była o krok od Kryształowej Kuli, którą zdobyła Anita Sokołowska. Co Viki Gabor sądzi o Roxie Węgiel?

Viki Gabor o Roxie Węgiel

Viki Gabor i Roksany Węgiel wygrały program "The Voice Kids", zwyciężyły Eurowizję Junior i występowały na największych scenach w Polsce. Starsza o trzy lata Roxie ma większe doświadczenie sceniczne, doświadczenie w występach na żywo w telewizji i rywalizację w tanecznym show, planuje ślub, a do tego media chętnie rozpisują się o jej odważnym wizerunku. Na kanale Vibez.pl pojawił się nowy wywiad z Viki Gabor. Wokalistka została zapytana o to, czy zamierza podążać śladem kilka lat starszej Węgiel.

Nie. Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chcę promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy - konkretnie odpowiedziała Viki Gabor.