Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek młodego pokolenia. Na rynku właśnie ukazała się jej trzecia płyta "Terminal 3". Niedawno Viki Gabor znalazła się w samym środku bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Miała ona miejsce na jednej z ulic Warszawy. Ojciec piosenkarki miał zajechać drogę 34-letniemu kierowcy, który wściekł się i wszczął awanturę. Doszło do przepychanki w wyniku której nastolatka i jej ojciec trafili do szpitala.

Viki Gabor powiększyła sobie usta?

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i Viki może kontynuować promocję swojej płyty. W rozmowie z Pomponikiem skomentowała internetowe wpisy na swój temat. Internauci co chwila dociekają, czy Viki powiększyła sobie usta.

Nikt na ludzką logikę nie powiększyłby 16-letniej dziewczynie ust. Niektórzy [dziennikarze - przyp. red.] pytają osoby, czy mają zrobione usta i to widać, że mają zrobione, a one mówią "nie", a ja mówię prawdę, że nie mam i tak się czepiają, ale biorę to jako komplement - powiedziała.

Czy piosenkarka planuje operacje plastyczne?

Viki odpowiedziała również na pytanie, czy gdy będzie już pełnoletnia, to zdecyduje się na taki zabieg.

Powiedziałam już sobie, że chcę się starzeć naturalnie i na ten moment nie chcę sobie nic robić- wyjaśniła.