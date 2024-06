O programie śniadaniowym Polsatu mówi się już od jakiegoś czasu. Do tej pory Polsat był jedyną stacją, która nie miała takiego programu w swojej ramówce. Wszyscy zastanawiają się, kim będą prowadzący. Teraz w sieci pojawiła się lista nazwisk osób, które podobno mają wykonać "tajny plan" Edwarda Miszczaka. Śniadaniówka ma wystartować jesienią.

Nowy poranny program, który ma rywalizować z "Pytaniem na śniadanie" i "Dzień dobry TVN", poprowadzić mają największe gwiazdy Polsatu. Informator portalu Plotek.pl wyjawił, kim są wytypowane do prowadzenia programu osoby.

Kto może poprowadzić śniadaniówkę Polsatu?

Jedną z par prowadzących mają być Krzysztof Ibisz z Pauliną Sykut-Jeżyną. Ta para miała okazję wiele razy sprawdzać się na antenie w duecie. Prowadzili wiele sopockich festiwali Polsatu. Od lat też są gospodarzami "Tańca z gwiazdami".

A teraz zaskoczenie. Chodzi o gwiazdorską parę, która prowadziła "Pytanie na śniadanie" w TVP. To Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. "Kasia będzie prowadzić śniadaniówkę ze swoim ukochanym, Maciejem. To naturalny wybór po tym, jak dobrze wypadli w "Pytaniu na śniadanie". Rozważano też opcję z Aleksandrem Sikorą. Ostatecznie Olek ma pojawiać się w porannym show Polsatu, ale nie jako główny prowadzący. Może szkoda, bo to bardzo utalentowany prezenter. Kamera go lubi" - wyjawiła w rozmowie z Plotkiem osoba z otoczenia Katarzyny Cichopek.

Plotek ustalił, że kolejną parą prowadzących będą Maciej Rock i Agnieszka Popielewicz. Co ciekawe, w ostatnich miesiącach sporo mówiło się o tym, że to Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska mają prowadzić śniadaniówkę Polsatu. Prezenter jednak nieoczekiwanie zrezygnował z pracy w stacji.