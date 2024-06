Obraz zatytułowany "Rajski ogród", namalowany przez Krzysztofa Powałkę, został zaprezentowany szerokiej publiczności na Instagramie. Na portrecie Michałą Szpaka uwagę zwracają elementy nawiązujące do ikonografii chrześcijańskiej, takie jak korona cierniowa, charakterystyczne ułożenie rąk, rany i spojrzenie. Takie skojarzenia nie są przypadkowe. Powałka, opisując swoje dzieło, przyznał, że inspiracją były między innymi autoportrety Józefa Malczewskiego oraz twórczość Albrechta Dürera.

Kontrowersyjny pomysł

"Pomysł powstał w połowie 2023 roku, trochę pod wpływem Autoportretów Malczewskiego, a trochę pod wpływem Albrechta D. Prawdę mówiąc, myślałem o sobie. (...) Chcąc dodać trochę innego ciężaru w wymowie i idei poprosiłem o pozowanie Michała Szpaka (...). Ucieszyłem się, że się zgodził" - napisał Powałka o swoim obrazie.

Reakcje na obraz były skrajnie różne. Niektórzy internauci komentowali, że oczekiwali, iż dzieło będzie jeszcze bardziej kontrowersyjne. Inni natomiast wyrażali obawy, że obraz może obrażać uczucia religijne. "Jezus jest świętością i tyle" - napisała jedna z osób w komentarzach na Instagramie.

Ksiądz mówi o zgorszeniu

Głos zabrał także jeden z duchownych, który wolał jednak pozostać anonimowym. "Można się upodobniać do Chrystusa, stawiając sobie wymagania czy być dobrym człowiekiem. Nie jednak stylizować się na niego w obrazach. To jednak jest Bóg, więc nie można sobie z niego robić śmiechu, to nie jest poważne. Tak jakby matka oddała za ciebie życie, a ty się z niej śmiejesz. To jest niepoważne i wywołuje zgorszenie" - stwierdził ksiądz w rozmowie z portalem ShowNews.