Michał Szpak to barwny ptak polskiego show-biznes. Piosenkarz uwielbia eksperymentować z wizerunkiem, który jest bardzo odważny. Lubi też prowokować. Część osób dopatruje się w tym dziwnych teorii.

Tajemniczy znak

Muzyk gra teraz koncerty plenerowe, na które przychodzą tłumy jego fanów. Ostatnio opublikował krótkie nagranie z jednej takiej imprezy. Internautka dopatrzyła się na jego ręce podejrzanego, jej zdaniem, tatuażu. Szybko odpowiedział.

"Czy ktoś zwrócił uwagę na rękę i co na niej jest, może warto go o to zapytać i czemu lub komu ma to służyć" - napisała jedna z internautek.

Szybka odpowiedź Michała Szpaka

Na odpowiedź Szpaka nie trzeba było długo czekać. "Przecież to znak Iluminatów, każdy o tym wie od zawsze" - odpowiedział Michał Szpak.

Wzmianka o illuminati była zapalnikiem do dyskusji. Inna internautka zarzuciła piosenkarzowi, że sprzedał duszę, a on zaczął sypać żarcikami.

Burzliwa dyskusja

"Szkoda mi ciebie, człowieku, i nie jest dla mnie zrozumiałe, czym się szczycisz" - stwierdziła jedna z fanek.

"Czemu sprzedałeś duszę? Możesz nam o tym opowiedzieć?" - dodała inna.

"Dawno, dawno temu. Za siedmioma górami i siedmioma lasami… Mniej więcej tak to się zaczęło" - odpowiedział Michał Szpak.