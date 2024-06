Małgorzata Tomaszewska jest mamą dwójki dzieci - Enza oraz Laury. Głośno mówi o tym, że spełnia się jako mama i zawsze chciała mieć dzieci. Prezenterka chętnie opowiada o swoim życiu na Instagramie. Ostatnio zdradziła, jak wygląda jej dzień i jak dba o formę po porodzie.

Jak wygląda plan Małgorzaty Tomaszewskiej?

Dawna prowadząca "Pytania na śniadanie" stawia przede wszystkim na ruch, co zaznaczyła w ostatnim poście. "Pozwólcie, że odpisze zbiorowo tutaj i zaczniemy od aktywności fizycznej. Ruch dostosowuję do malutkiej. Ćwiczę codziennie - jak mała pozwoli, to pływam pięć do sześciu basenów. Jeśli nie, to po powrocie do domu robię ćwiczenia z aplikacją (15-20 minut). Jak mała ma wyjątkowo zły humor, to biorę ją na ręce i robię z nią przysiady plus unoszenia rąk w górę i na boki (mała to uwielbia i od razu mamy zabawę). Wiem, że bywają nieprzespane noce - sama ostatnio mam pobudki co godzinę na jedzenie, ale staram się, żeby tę aktywność wykonywać codziennie" - napisała Tomaszewska. Oznajmiła na koniec, że wkrótce może opisać również swoje odżywianie.

Małgorzata Tomaszewska o macierzyństwie

Małgorzata Tomaszewska dzieli się swoimi doświadczeniami z macierzyństwa. Kiedy jeszcze była w ciąży z Laurą, zależało jej, aby Enzo nie był zazdrosny o młodszą siostrę. Przygotowywała go do roli starszego brata. Wspomniała również o samodzielnym macierzyństwie, które dobrze zna. "Laurka jest jeszcze maleńka, ale ja od dawna uczę synka samodzielności i pozwalam mu wiele rzeczy robić samemu. Wynika to z tego, że bardzo go kocham, a że przez pewien czas wychowywałam go właściwie sama, bałam się efektu maminsynka. Nie chciałam, by zbyt kurczowo trzymał się mojej spódnicy. Z jednej strony dla nas mam to piękne i kuszące, bo czujemy się niezastąpione, ale efekt jest taki, że dziecko czuje się potem bardzo zależne od rodzica" - powiedziała w jednym z wywiadów.