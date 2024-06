Rutkowski to firma. Rutkowski wydaje czasami jednego dnia 100 tys. zł - tłumaczył celebryta. - Muszę zarabiać miesięcznie tyle, żeby to wszystko utrzymać, koło mnie są ludzie. Miesięcznie muszę zarabiać ok. 200 tys. zł, żeby wszystko działało, jak działa. To jest minimum. Są miesiące, kiedy zarabiamy milion - opowiadał.

Dodał, że od początku prowadzenia działalności zarobił ok. 40-50 mln zł. - Ogólnie przyjęty dzień obserwacji biura detektywistycznego to jest około 2 tys. zł plus VAT, jeden dzień pracy - mówił.

Czy Krzysztof Rutkowski jest oszczędny?

Podkreślił, że na niczym nie oszczędza. - Kupuję sobie to, na co mam ochotę, ale nie roztrwaniam pieniędzy - podkreślił.

Czy przeżyłby za 10 tys. zł miesięcznie? - Jeżeli byłbym sam, nie miałbym tego całego zaplecza, które kosztuje, to sądzę, że przeżyłbym za 10 tys., mając jeden dom, jedne opłaty. Sądzę, że dałbym radę - odpowiedział.

Emerytalne plany Krzysztofa Rutkowskiego

Krzysztof Rutkowski emerytury nie planuje. Mam apartament w Grecji. Mam możliwość (mieszkania) w różnych częściach świata, ale myślę, że nie będę tylko i wyłącznie odpoczywał. (...) Kocham to co robię i nie przepracowałem ani jednego dnia w moim życiu. Nie czuję, że pracuję - powiedział.