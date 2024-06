Tomasz Kammel to jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów telewizyjnych. Przez lata widzowie mogli go oglądać w takich programach jak, m.in. "Kawa czy herbata?", "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland". Dziennikarz jest też specjalistą z zakresu komunikacji społecznej i wystąpień publicznych. Wiedzę na ten temat popularyzuje w mediach społecznościowych, m.in. na YouTube. Ostatni film prezentera spotkał się jednak z krytyką jednej z internautek, która nie zgodziła się z Kammelem.

Awantura o dentystę

Kilka dni temu Tomasz Kammel opublikował na swoim kanale na YouTubie film, w którym poradził rodzicom, jak powinni rozmawiać z dzieckiem, które boi się wizyty u dentysty. Wielu internautów było wdzięcznych, ale pojawił się też niepochlebny komentarz.

"Jak będziesz miał kiedyś dziecko, wtedy możesz mówić, co robić i kiedy. Bo, jak na razie, to fantazja Cię poniosła" - napisała internautka.

"Zaistniałaś!"

"No i zaistniałaś! Chciałbym mieć taką fantazję, żeby wam tu pykać sposoby na dobrą komunikację z dzieckiem jeden za drugim. Jednak prawda jest taka, że wiele z nich, włącznie z tym dentystycznym, wymyśli fachowcy, terapeuci, którzy jednocześnie są rodzicami. Ja tylko z nimi czasem rozmawiam i robię notatki. No więc, jak widzisz, fantazję trzymam na wodzy" — wyjaśnił dziennikarz.