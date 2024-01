Tomasz Kammel to jeden z najdłużej pracujących w TVP prezenterów. Ostał się nawet, gdy w 2016 roku doszło do zmiany władz w stacji. Teraz także nic nie wskazuje na to, by miał rozstać się ze swoim pracodawcą. Nadal wymieniany jest jako jeden z prezenterów, którzy będą prowadzić "Pytanie na śniadanie".

Reklama

Niektórzy jednak uważają, że Tomasz Kammel to człowiek PiS-u. Świadczyć o tym mogą komentarze, jakie internauci zamieszczają w sieci, a dokładnie w jego social mediach. Pod najnowszym postem, który dziennikarz zamieścił w sieci również nie zabrakło tego typu uwag.

Tomasz Kammel odpowiada internautce: Ja nie mam kota

Jedna z internautek porównała go do Jarosława Kaczyńskiego.

Reklama

Bez kobiety, bez dzieci, za to z kotem… Całkiem jak Jaruś - napisała ironicznie, zaczepiając Kammela.

Kto? Ja? Ja nie mam kota. Trzeba lepiej odrobić lekcje z Kammelizmu stosowanego - odpisał Kammel.

Internautka wbiła szpilę Kammelowi. "Kammelizm stosowany"

Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

"Kto? Ja?" Trzeba zmienić formułowanie zdań, bo ciągle tylko ja, ja, ja... Kammelizm stosowany - masz za duże mniemanie o sobie! - stwierdziła internautka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Z kolei inna wbiła szpilę Kammelowi, łącząc jego nazwisko z Andrzejem Dudą.

Doradca Dudusia? - zapytała.

Tym razem Kammel też odpowiedział.

Kto? Ja? Nie - stwierdził.