Król Karol III podobnie jak jego synowa księżna Kate zmaga się z chorobą nowotworową. Obydwoje ograniczyli publiczne wystąpienia. O ile Kate Middleton zrezygnowała całkowicie ze swoich zawodowych obowiązków, o tyle jej teść od czasu do czasu pojawia się podczas ważnych uroczystości. Tak będzie chociażby podczas parady Trooping the Colour.

Reklama

Książę William przejmuje obowiązki króla Karola

Większość ważnych obowiązków ojca przejął jego syn a mąż Kate, czyli książę William. Co prawda w ostatnich dniach cała rodzina królewska ogranicza aktywności ze względu na zbliżające się wybory i potrzebę zachowania neutralności politycznej, są jednak takie wizyty, których odwołać i przełożyć nie można.

Takim wydarzeniem, które nie zostało wykreślone z harmonogramu rodziny królewskiej jest wizyta państwowa cesarza i cesarzowej Japonii. Odbędzie się ona pod koniec miesiąca. To właśnie książę William przejmie obowiązki ojca podczas tego wydarzenia. Eksperci zwracają uwagę, że nie jest to spowodowane tylko i wyłącznie chorobą jego ojca.

Jaką wizytę będzie nadzorował książę William?

To naturalna kolej rzeczy. W przyszłości to on będzie sprawował królewskie obowiązki, więc się do nich przyzwyczaja. Inną kwestią jest to, że William jest coraz bardziej zaangażowany w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku monarchii - piszą brytyjskie media.

Podczas wizyty państwowej cesarza i cesarzowej Japonii książę nie tylko powita gości w Londynie, ale będzie im również towarzyszył podczas kluczowych momentów ich wizyty. Będzie obecny na oficjalnym lunchu oraz podczas prywatnego zwiedzaniazwiązanego z japońskimi eksponatami w Royal Collection

To znak, że jego pozycja w rodzinie królewskiej i obowiązkach rośnie. Jego obecność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że zarówno protokół dyplomatyczny, jak i osobiste relacje są pielęgnowane na najwyższym poziomie.