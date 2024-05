Monika Miller, wnuczka byłego premiera Leszka Millera, kilka lat temu wkroczyła do show-biznesu jako "modelka alternatywna". Polityk pochwalił się wytatuowaną wnuczką na Twitterze, co przyciągnęło uwagę mediów.

Reklama

Monika Miller nadal rozwija swoją karierę. Jest aktywna w mediach społecznościowych i występuje w telewizji. Ostatnio wybrała się na przymiarki sukien ślubnych ze swoją koleżanką z "Królowej przetrwania". Pokazała się w odważnym modelu.

Reklama

Monika Miller szczęśliwie zakochana

Monika Miller od prawie dwóch lat jest w szczęśliwym związku z Pavlem Moskalenko. Jeszcze miesiąc temu celebrytka deklarowała, że zaczęła myśleć o ślubie, ale wciąż nie otrzymała pierścionka.

Pavlo Moskalenko jest producentem muzycznym i, jak przyznał, to on zainicjował relację z modelką. Napisał do niej bowiem na Instagramie zauważywszy, że mają wspólnych znajomych.

Pierwsza randka na basenie

Pierwsza randka była w salonie spa, na basenie. [...] Bardzo się zdziwiłam. Jeszcze pomyślałam, że chce zobaczyć, jak wyglądam bez makijażu - opowiadała Monika Miller w "Dzień dobry TVN".

Ja go pytam czasem, tak raz na tydzień przynajmniej co on o tym (red. - o ślubie) myśli. On powiedział mi dzisiaj, że jest człowiekiem spontanicznym, wydaje mu się, że to będzie szybciej, niż mu się wydaje. Może pewnego dnia wstać i powiedzieć "dobra, idę kupować pierścionek - wyznała Monika Miller serwisowi Jastrząb Post.

Przymiarki ślubnych kreacji

W rozmowie z Pomponikiem Monika Miller powiedziała, że na ślubnym kobiercu chciałaby stanąć za "maks dwa lata". Wygląda na to, że wszystko idzie po myśli Moniki Miller. Ostatnio wraz z Edytą Folwarską wybrała się do salonu sukien ślubnych, gdzie miała okazję przymierzyć kilka modeli. Jednym z nich pochwaliła się nawet na Instagramie. Celebrytka zaprezentowała się w rozłożystej ślubnej kreacji z półprzezroczystym gorsetem i kryształkami.