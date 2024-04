Ida Nowakowska jakiś czas temu przestałą być gospodynią "Pytania na śniadanie". Wielu widzom nie spodobała się ta decyzja. Jest też wielu takich, którzy za nią nie tęsknią. Do tego grona zalicza się Monika Richardson. Dziennikarka w jednym z wywiadów skrytykowała koleżanki. Stwierdziła, że są mało wiarygodne. Ida Nowakowska odniosła się teraz do jej słów.

Monika Richardson: "niewiarygodne, bo za młode"

Monika Richardson jakiś czas temu udzieliła wywiadu serwisowi Pomponik, w którym niepochlebnie wypowiedziała się o młodszych prezenterkach, które prowadziły "Pytanie na śniadanie". - Nie wierzyłam dziewczynom. Nie wierzyłam Małgosi Tomaszewskiej, Idzie Nowakowskiej. Dla mnie to był jakiś show, który one robiły. Nie były to prezenterki telewizji śniadaniowej. Osoba trzydziestoparoletnia, nawet jeśli ma dzieci, uważana jest za mało wiarygodną w programie śniadaniowym, ponieważ wciąż jeszcze nie ma tego dystansu, który jest potrzebny do spojrzenia na wiele spraw w tym życiu - stwierdziła.

Krótka odpowiedź Idy Nowakowskiej

Starszej koleżance odpowiedziała teraz Ida Nowakowska. Zrobiła to w rozmowie z Pomponik.pl.

Uważam, że trzeba bardzo uważać, co się mówi na temat innych osób - podsumowała lapidarnie.