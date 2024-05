Pod koniec marcu księżna Kate ucięła spekulacje na swój temat i ogłosiła w specjalnie na tę okazję nagranym filmie, że walczy z nowotworem. To z tego powodu jej rekonwalescencja po operacji jamy brzusznej trwa tak długo. Kate Middleton od stycznia nie wzięła udziału w żadnym wydarzeniu.

Reklama

Księżna Kate nadzoruje projekt charytatywny

Obecnie księżna jest poddawana chemioterapii. Jak ogłosił jednak rzecznik Pałacu Kensington, nie oznacza to, że zrezygnowała ze swoich zajęć. Kate została nawet nazwana "siłą napędową" projektu, którego celem jest zachęcanie przedsiębiorstw do wprowadzenia praktyk pracy przyjaznych rodzinie z małymi dziećmi. Zajmuje się nim Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Jak ogłoszono, dobrze zorganizowane wsparcie dla rodzin, wychowujących dzieci może także generować pokaźne zyski dla gospodarki.

Kiedy księżna Kate pokaże się publicznie?

Jak przekazał oficjalnie rzecznik Pałacu Kensington, nie można określić daty, kiedy żona następcy tronu oficjalnie powróci do pełnienia swoich obowiązków i znowu zacznie pokazywać się publicznie.