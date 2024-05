Księżna Kate na początku roku przeszła operację jamy brzusznej. W marcu w sieci pojawiło się nagranie, na którym wyjaśniła, że zmaga się z rakiem i przechodzi chemioterapię. Z powodów zdrowotnych właśnie Kate Middleton zrezygnowała z obowiązków, jakie pełniła do tej pory i dochodzi do siebie w jednej z prywatnych rezydencji.

Od czasu do czasu publicznie pojawia się jej mąż, czyli książę William. Ostatnio był gospodarzem pierwszego w tym sezonie gardem party w Pałacu Buckingham. Bywa, że podczas spotkań z poddanymi zdawkowo odpowiada na pytania dotyczące stanu zdrowia żony.

Kate i William wydali oświadczenie. Czego dotyczyło?

Teraz księżna Kate i książę William wydali wspólnie oświadczenie. Nie dotyczyło ono jednak stanu zdrowia, czy informacji dotyczących powrotu do pracy. W komunikacie zamieszczonym na platformie X wyrazili swój smutek. Chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Myśliwiec Spitfire, który należał do eskadry zabytkowych brytyjskich samolotów z czasów II wojny światowej rozbił się. Pilot zginął.

Z wielkim smutkiem musimy potwierdzić śmierć pilota RAF w tragicznym wypadku w pobliżu RAF Coningsby - napisało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Głos w tej sprawie zabrali także Kate i William.

Niezwykle smutno usłyszeć tę wiadomość. Dziś nasze myśli są z bliskimi pilota, lotem upamiętniającym Bitwę o Anglię i całą rodziną RAF. W&C - czytamy.