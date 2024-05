Metamorfoza TVP jest w toku. Różne programy są zmieniane, odświeżane, zdejmowane i przywracane. Także z programów rozrywkowych znikają ci, którzy prowadzili je przez ostatnie lata. Wiadomo np. że w nowym sezonie nie zobaczymy Roberta Brzozowskiego w "Jaka to melodia" ani Kajry i Sławomira w "Tak to leciało!". Teraz okazuje się, że zmiany dotkną też "The Voice of Poland". Tak przynajmniej wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł "Fakt".

Reklama

Nowy sezon "The Voice of Poland" i nowe twarze

Jesienią 2024 r. zostanie wyemitowany w TVP 15. sezon "The Voice of Poland". Uczestnicy mają się prezentować swoje umiejętności wokalne przed nowym składem jurorskim. Według doniesień "Faktu" w muzycznym show pojawi się Kuba Badach, muzyk o ustalonej renomie i z dużą grupą fanów.

Reklama

Wiadomo już, że z pracą "The Voice of Poland" mają się pożegnać Lanberry, Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Nie wiadomo, co z Tomsonem i Baronem, którzy są jurorami również w "The Voice Kids".