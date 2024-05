Maciej Musiał to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Udziela się na różnych polach. Niedawno można było go oglądać na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami", gdzie dotarł aż do półfinału. Teraz Maciej Musiał zaangażował się w nowy projekt, który dotyczy edukacji seksualnej. Aktor tłumaczy m.in. jak należy dbać o dobrą jakość życia intymnego i jak o seksie rozmawiać.

O preferencjach trzeba rozmawiać

Musiał wziął udział w słuchowisku "Świadomy praw i obowiązków", realizowanym przez Storytel we współpracy z Fundacją Sexedpl. W ramach promocji projektu aktor pojawił się w podcaście Natalii Kusiak, gdzie poruszył temat rozmów o seksie. Maciej Musiał podzielił się swoimi doświadczeniami. Powiedział, jak jego zdaniem, rozmawiać z partnerem lub partnerką o swoich o preferencjach seksualnych.

"Można zacząć od pytania o tę drugą osobę, a dopiero potem zacząć mówić o sobie, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń" - powiedział aktor.

"Seks to sport zespołowy"

"Hej, chciałbym o tym porozmawiać, wiem, że to może być trudny temat, ale chcę być bliżej, otwórzmy się i jestem bardzo ciekawy, co lubisz, co na przykład mógłbym ja robić lepiej dla ciebie, czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś fantazje, czy jest rodzaj dotyku, który bardziej lubisz, czy mógłbym ci w czymś pomóc" - podpowiadał Maciej Musiał.

Gdy padło pytanie, co to - jego zdaniem - oznacza, że kobieta jest dobra w łóżku, Musiał stwierdził: "To zawsze sprowadza się do połączeń pomiędzy dwójką ludzi, pasji, połączenia czułości, która może się między sobą przelewać. Jeżeli to się wydarza i jest im sobie dobrze, to znaczy, że oni są razem dobrzy i to jest raczej sport zespołowy".