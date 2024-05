MET Gala. Gwiazdy zaskoczyły kreacjami w baśniowym klimacie. Co się tam działo? [FOTO]

MET Gala to bal charytatywny, który jest jednocześnie jednym z najważniejszych wydarzeń świata mody. Pojawił się tam, jak co roku, tłum gwiazd - m.in. Jennifer Lopez, Zendaya, Kylie Jenner czy Shakira. Tematem przewodnim był "The Garden of Time" ("ogród czasu"). Na czerwonym dywanie królowały motywy roślinne w najróżniejszych odsłonach. A wszystko to w związku z wystawą "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" w nowojorskim MoMA.