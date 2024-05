Krzysztof Rutkowski to najpopularniejszy prywatny detektyw w kraju. Lubi błyszczeć w blasku fleszy. Uwielbia też chwalić się swoim bogactwem. Detektyw bez licencji jest bardzo charakterystyczną postacią w polskim show-biznesie. Prywatnie Rutkowski jest mężem Mai Rutkowski. Mają syna, Krzysztofa Jerzego Rutkowskiego. Chłopiec wkrótce przyjmie pierwszą komunię.

Z okazji pierwszej komunii św. wiele rodzin przygotowuje uroczyste obiady lub przyjęcia. Tak samo jest u Rutkowskich. Będą świętować z dwóch okazji - komunii św. syna i odnowienia przysięgi małżeńskiej. Ma być dużo gości i świetne jedzenie.

Komunia Krzysztofa Rutkowskiego juniora

Krzysztof Rutkowski niedawno zapowiadał, że Krzysztof junior dostanie w prezencie BMW E36 i będzie driftować. Detektyw twierdzi, że nie przykłada wagi do tego, ile goście "włożą do koperty". Zdradził jednak, jaką kwotę przeznaczyłby w podarunku dla dziecka, gdyby to jego zaproszono na przyjęcie komunijne.

Ile do koperty włożyłby detektyw Krzysztof Rutkowski?

"Dwa tysiące. Tyle ludzie dają, na ile ich stać. Albo 500 euro. Ostatnio byliśmy na imprezie na chrzcie, to włożyliśmy 500 euro. Uznałem, że tyle mam włożyć jako Krzysztof Rutkowski" - powiedział w wywiadzie z o2.pl.